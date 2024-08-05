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Военачальники США и Израиля обсудили вопросы безопасности

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Эрик Курилла провели переговоры в Израиле, сообщил ЦАХАЛ.

Военачальники оценили сложившуюся ситуацию в сфере безопасности, а также стратегические вопросы. Они также обсудили совместную подготовку к ответам на угрозы в регионе.

"ЦАХАЛ продолжит углублять отношения с ВС США, исходя из стремления усиливать стабильность в регионе и координировать действия между вооруженными силами двух стран", - сказано в сообщении.

Встреча, как отмечают западные СМИ, прошла на фоне опасений, что Иран и близкие к нему ближневосточные военизированные формирования могут в скором времени нанести удары по Израилю.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра - в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель. Источники The New York Times сообщили, что духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании.

Иран Израиль США ХАМАС Майкл Эрик Курилла Герци Халеви
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