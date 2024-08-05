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Сбербанк с 6 августа повысит ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по ипотеке
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк с 6 августа повышает ставки по ипотеке в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставки будут повышены на 0,3 процентного пункта (п.п.) при размере первоначального взноса до 30% и на 0,8 п.п. при размере первоначального взноса более 30% по программам приобретения готового жилья, загородной недвижимости, гаража, коммерческой недвижимости и программе по акциям для застройщиков.

Ставки по кредитам на строительство жилого дома будут увеличены на 0,6 п.п. при размере первого взноса менее 30% и на 1,1 п.п. при первом взносе 30% и более. Ставки по нецелевым кредитам под залог недвижимости вырастут на 2 п.п.

По заявкам, принятым до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования, отмечает банк.

Сейчас минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жильё, строительство дома и по программе рефинансирования начинаются от 19,5% (повышены в начале июля с 18,2%). Минимальная ставка по ипотеке на загородную недвижимость и землю - от 19,8%, на гараж, машино-место или кладовую - от 20%, военную ипотеку - от 18,9%, коммерческую ипотеку - от 21%.

Сбербанк ЦБ РФ
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