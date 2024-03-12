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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Литовская таможня задержала первый автомобиль с российскими номерами, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Задержание произошло накануне на автомобильном пункте пропуска Мядининкай. Гражданин Молдавии намеревался выехать в Белоруссию на автомобиле Audi Q7 с российскими номерами. При проверке документов, представленных водителем, выяснилось, что владельцем Audi является другой человек - гражданин России.

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Водителю объяснили, что с 11 марта в Литве введена административная ответственность для лиц, имеющих автомобили с регистрацией в РФ, которая предусматривает штраф и возможную конфискацию автомобиля. На водителя Audi Q7, который утверждал, что ничего не знал об ограничениях, был составлен протокол об административном правонарушении.

Машина стоимостью 41 690 евро была конфискована, говорится в сообщении.

Таможня напоминает, что с 11 марта автомобили, зарегистрированные в России, не могут находиться на территории Литвы или должны быть к этому моменту перерегистрированы.

Исключение сделано для граждан России, следующих транзитом в Калининградскую область России или из нее по упрощенному транзитному документу (УТД). Однако такой транзит через территорию Литвы не может длиться более 24 часов, и во время транзита в транспортном средстве также должен находиться его владелец. Если в автомобиле нет его собственника, транспортное средство не допускается на территорию Литвы.

Литва
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