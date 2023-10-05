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Британский регулятор изучит доминирование Amazon и Microsoft на облачном рынке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) начало расследование по вопросу предложения на национальном рынке публичной облачной инфраструктуры, где доминируют американские Amazon.com Inc. и Microsoft Corp..

Расследование проводится по просьбе британского регулятора в области связи Ofcom и завершится не позднее 4 апреля 2025 года, говорится на сайте CMA. Управление изучит рынок на наличие проблем в области конкуренции и при необходимости определит круг возможных мер для улучшения ситуации c предложением услуг.

Ofcom в четверг опубликовал окончательную версию исследования рынка облачных услуг, где указал на ограниченность конкуренции из-за факторов, затрудняющих смену провайдера и пользование услугами нескольких поставщиков одновременно.

В частности, Ofcom беспокоят комиссии за вывод данных из "облака" и технические барьеры. Особые опасения у отраслевого регулятора вызывают методы Amazon и Microsoft.

По оценкам Ofcom, на долю Microsoft и платформы Amazon Web Services (AWS) в 2022 году приходилось 70-80% британского рынка облачной инфраструктуры. Еще 5-10% занимала Google, входящая в Alphabet Inc..

Оборот рынка облачных услуг в Великобритании в минувшем году оценивается в сумму до 7,5 млрд фунтов стерлингов ($9,1 млрд).

Предварительная версия отчета Ofcom вышла в апреле, при этом анализ рынка начался в октябре прошлого года.

Акции Amazon дешевеют на 0,1% на предварительных торгах в четверг, Alphabet - на 0,2%. Бумаги Microsoft дорожают на 0,1%.

Amazon Microsoft Великобритания
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