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Япония призвала подданных страны воздержаться от поездок в Израиль

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Японии во вторник призвало японцев отказаться от поездок в Израиль из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сообщают западные СМИ.

Накануне ведомство призвало японских подданных, находящихся в Ливане, покинуть эту страну.

Кроме того, Южная Корея во вторник запретила гражданам посещать районы на границе Израиля и Ливана.

"Запрет на поездки четвертого уровня (самый высокий в южнокорейской системе предупреждений для поездок), касается региона на севере Израиля и на юге Ливана, примерно в четырех-пяти километрах по обе стороны от израильско-ливанской границы", - говорится в сообщении МИД республики.

Ограничения вступят в силу в среду.

По данным агентства "Ренхап", южнокорейский МИД позже выпустит специальное предупреждение с призывом к гражданам перенести или отменить поездки в Иран.

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В понедельник немецкие СМИ сообщали, что Германия планирует массовую эвакуацию граждан из Ливана из-за осложнения ситуации между Израилем и Ираном. ВВС Германии планируют использовать самолеты A400M, чтобы оперативно перевезти граждан страны из Ливана на Кипр, а оттуда в Германию.

По данным МИД Германии, в Ливане находится около 2,1 тыс. немецких граждан.

Накануне Турция также призвала своих граждан в Ливане покинуть страну.

"Те, у кого нет необходимости оставаться в Ливане, должны уехать из него, пока существует коммерческое авиасообщение", - говорилось в заявлении МИД Турции.

Ранее с рекомендациями покинуть Ливан выступили Австралия, Великобритания, Италия, Иордания, США, Франция и Швеция.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на прошлой неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте.

Япония Израиль Южная Корея
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