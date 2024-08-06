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Air France продлила отмену рейсов в Бейрут до 8 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Французская авиакомпании Air France и ее дочерняя структура Transavia France отменяют авиасообщение между Парижем и Бейрутом как минимум до четверга 8 августа из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Air France заявила, что возобновление полетов в столицу Ливана "будет зависеть от оценки ситуации" в регионе.

Air France и Transavia France еще 29 июля объявили об отмене полетов в Ливан как минимум до 6 августа.

Итальянский авиаперевозчик ITA Airways продлил с 6 до 8 августа приостановку рейсов в Тель-Авив и из него до 8 августа "из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке, а также с целью обеспечить безопасность пассажиров и экипажей".

Ранее некоторые авиакомпании, в том числе Turkish Airlines, отменили несколько рейсов в Бейрут.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель. После этого авиакомпании стали приостанавливать авиасообщение с регионом.

Air France Turkish Airlines Иран Ливан Тель-Авив Transavia France ITA Airways
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