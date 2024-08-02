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Red Wings продолжает летать в Израиль в штатном режиме

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рейсы авиакомпании Red Wings в Тель-Авив выполняются в штатном режиме, сообщила "Интерфаксу" представитель компании.

"Авиакомпания ориентируется на официальные документы от авиационных властей. В случае получения рекомендаций регуляторов полетная программа может быть скорректирована", - отметила она.

Согласно открытым данным, из российских авиакомпаний Red Wings единственная выполняет прямые рейсы из Москвы в Тель-Авив. Также у нее и у "Азимута" есть прямые рейсы в столицу Израиля из Сочи.

Ранее ряд иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в Израиль и Ливан в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, среди них Air India, американские Delta Air Lines и United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, а также после того, как израильские военные нанесли удар по Бейруту и там был убит командир "Хезболлы" Фуад Шукра.

Азимут Израиль Тель-Авив ХАМАС Ливан Иран
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