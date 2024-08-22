Китай призвал сограждан покинуть Ливан в кратчайшие сроки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пекин призвал граждан Китая, которые находятся в Ливане, в ближайшее время покинуть эту страну из-за напряженности на ливанско-израильской границе, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление посольства КНР в Бейруте.

"Пока все еще есть коммерческие рейсы, советуем воспользоваться возможностью вернуться в Китай как можно скорее", - заявили дипломаты.

По их оценке, сейчас юг Ливана "чрезвычайно опасен" для поездок, а другие части страны расцениваются для путешествий как "очень опасные".

Китайское посольство отметило, что в целом ситуация в сфере безопасности в Ливане остается сложной.

Ранее ряд стран Запада призывали своих граждан выехать из Ливана.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.