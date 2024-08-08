Поиск

Военные США уничтожили два беспилотника и три противокорабельных ракеты хуситов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американские военные заявили, что за сутки атаковали ряд целей хуситов в Йемене, уничтожив два БПЛА, три противокорабельные ракеты и один наземный пункт управления, сообщили западные СМИ.

"Это оружие представляло прямую и явную угрозу войскам США и международной коалиции, а также торговым судам в регионе", - говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Комментировать прежние заявления хуситов об их атаках на американские корабли там не стали.

7 августа представитель хуситов Яхья Сари заявил, что они провели атаки против американских эсминцев "Коул" и "Лабун". Хуситы также заявили, что атаковали баллистическими ракетами и дронами шедший под флагом Либерии в Красном море контейнеровоз Contship Ono.

Хроника 17 декабря 2023 года – 08 августа 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен США Красное море Яхья Сари Хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили, что ВСУ потеряли на курском направлении 660 военных

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Anadolu Efes получила уведомление об отказе властей РФ одобрить сделку с AB InBev

Brent подорожала до $78,41 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 8 августа

Кандидат в вице-президенты Вэнс считает, что США не должны обеспечивать обороноспособность Европы

Кандидат в вице-президенты Вэнс считает, что США не должны обеспечивать обороноспособность Европы
Обострение палестино-израильского конфликта

Иран назвал своими целями прекращение огня в Газе и наказание Израиля за убийство Хании

Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана

"Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана

Россия заявила протест Японии из-за японо-американских учений близ границ РФ

Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей за неделю

Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ

Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });