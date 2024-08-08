Военные США уничтожили два беспилотника и три противокорабельных ракеты хуситов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американские военные заявили, что за сутки атаковали ряд целей хуситов в Йемене, уничтожив два БПЛА, три противокорабельные ракеты и один наземный пункт управления, сообщили западные СМИ.

"Это оружие представляло прямую и явную угрозу войскам США и международной коалиции, а также торговым судам в регионе", - говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Комментировать прежние заявления хуситов об их атаках на американские корабли там не стали.

7 августа представитель хуситов Яхья Сари заявил, что они провели атаки против американских эсминцев "Коул" и "Лабун". Хуситы также заявили, что атаковали баллистическими ракетами и дронами шедший под флагом Либерии в Красном море контейнеровоз Contship Ono.