Израильские военные начали очередную сухопутную операцию в Хан-Юнисе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новой сухопутной операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщает в пятницу The Times of Israel.

Перед этим израильская разведка получила данные о наличии в этой зоне вражеских бойцов и об используемой ими инфраструктуре. Операцию здесь уже в третий раз проводят служащие 98-й дивизии ЦАХАЛ: ранее в 2024 году они четыре месяца действовали в Хан-Юнисе. Затем они вернулись сюда в июле для продолжения боев, но потом их вывели.

Израильская авиация нанесла более 30 ударов по Хан-Юнису, в то время как сухопутные части вошли в город накануне. Военные атакуют склады вооружений и перевалочные пункты группировки ХАМАС, позиции снайперов и минометчиков, боевые действия идут на поверхности и под землей.

Одновременно с тем бои продолжаются южнее в городе Рафах и в коридоре "Нецарим", разделяющем северную и южную части сектора Газа. Всего за сутки ЦАХАЛ атаковала более 60 объектов по всему анклаву, включая строения, занятые неприятелем, и оружейные арсеналы.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против этой группировки в секторе Газа.