Израильские военные сообщили о ликвидации еще 100 бойцов ХАМАС в Рафахе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля продолжает действовать в городе Рафах на юге сектора Газа, уничтожила в городской черте еще 100 бойцов движения ХАМАС, сообщает во вторник The Jerusalem Post.

Военные заявили, что таких результатов добилась бригада "Гивати", действующая в районе Шабура. Также удалось уничтожить вооружения и объекты инфраструктуры неприятеля, обнаружить еще один спуск в подземные туннели.

По данным издания, израильским солдатам здесь приходится вступать в ближний бой, уничтожать заминированные здания и замаскированные позиции врага.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.