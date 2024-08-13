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Израильские военные сообщили о ликвидации еще 100 бойцов ХАМАС в Рафахе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля продолжает действовать в городе Рафах на юге сектора Газа, уничтожила в городской черте еще 100 бойцов движения ХАМАС, сообщает во вторник The Jerusalem Post.

Военные заявили, что таких результатов добилась бригада "Гивати", действующая в районе Шабура. Также удалось уничтожить вооружения и объекты инфраструктуры неприятеля, обнаружить еще один спуск в подземные туннели.

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По данным издания, израильским солдатам здесь приходится вступать в ближний бой, уничтожать заминированные здания и замаскированные позиции врага.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Рафах сектор Газа
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