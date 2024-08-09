Зурабишвили заявила о разочаровании Байдена в действиях правительства Грузии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден разочарован "антидемократическими действиями" грузинского правительства, допустившего принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", сообщает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она сослалась на письмо Байдена, которое опубликовала в соцсетях.

"Я разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства, примером которых является принятый в Кремле закон "об "иностранных агентах" и ложные заявления грузинских правительственных чиновников, которые не соответствуют нормам членства в ЕС и НАТО", - говорится в письме.

Байден отметил, что несмотря на действия правительства Грузии, США остаются верными по отношению к населению Грузии и его евроатлантическим устремлениям. Байден также подчеркивает, что США остаются твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.

"В течение 32 лет двусторонних отношений Грузия и США вместе защищают мир, стабильность, свободу и права человека. Эти общие ценности объединяют наши страны, и я знаю, что эти ценности будут объединять наши народы и в будущем", - говорится в письме президента США.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии с 1 августа. Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра. Уклонение от регистрации чревато штрафом в размере 25 тысяч лари (более $9 тысяч).

Точное количество НПО в Грузии неизвестно, однако председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил журналистам, что их около трех тысяч, подавляющее большинство которых функционируют за счет иностранной финансовой помощи.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил журналистам, что многие неправительственные организации используют получаемые гранты на политическую деятельность, направленную против действующих властей.

Принятый парламентом закон "о прозрачности" вызвал протесты грузинской оппозиции и крайне негативную реакцию со стороны США и Евросоюза, которые частично остановили финансовую помощь правительству Грузии.