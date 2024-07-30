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Премьер Грузии назвал евроинтеграцию главным внешнеполитическим приоритетом

Тбилиси ждет от Вашингтона встречных шагов, необходимых перезагрузки отношений с США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия продолжит сталкиваться с трудностями на пути вступления в Евросоюз пока имеет место украинский конфликт, но главный внешнеполитический приоритет - евроинтеграция.

В эфире грузинской телекомпании "Имеди" Кобахидзе сказал, что евроинтеграция - выбор грузинского народа, будет сделано все для того, чтобы эта цель была выполнена.

"Трудности также будут связаны с войной, которая ведется в нашем регионе. (...) Как только война закончится, отношение к Грузии сразу изменится в корне. Поэтому мы продолжим очень легко продвигаться по пути европейской интеграции", - добавил Кобахидзе.

При этом относительно сроков начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС премьер считает, что "эта задача будет выполнена самое позднее в следующем году".

Кроме того, глава правительства заявил, что Грузия ждет от США встречных шагов, необходимых для перезагрузки отношений.

"США - наш стратегический партнер, и мы находимся в режиме ожидания. Главное, чтобы мы увидели встречные шаги. Если будут встречные шаги, то, конечно, ничто не помешает перезагрузке отношений. Грузия - маленькая страна, а США - очень большая страна с мировым влиянием. Поэтому все в их руках", - сказал Кобахидзе, добавив, что Тбилиси готов сотрудничать как с администрацией демократов, так и с республиканцами.

Грузия Ираклий Кобахидзе Евросоюз США Украина
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