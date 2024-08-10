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Премьер Грузии заявил о готовности страны перезагрузить отношения с США

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Грузия готова к перезагрузке отношений с США для укрепления сотрудничества и двусторонних связей, сообщил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе после встречи в субботу в Тбилиси с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером.

"У меня была интересная встреча с сенатором Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером, на которой мы обсудили отношения между Грузией и США. Я еще раз отметил готовность Грузии возобновить и перезапустить наши отношения, чтобы укрепить сотрудничество и двусторонние связи", - написал он в соцсетях.

Шахин и Тернер накануне прибыли с визитом в Тбилиси и уже провели встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а также с представителями грузинских неправительственных организаций.

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Зурабишвили накануне обнародовала письмо, полученное от президента США Джо Байдена, в котором он заявил, что разочарован "антидемократическими действиями" грузинского правительства, примером которых является принятый закон "О прозрачности иностранного влияния".

Отношения между Грузией и США испортились после принятия парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния". США заявили о приостановке совместных грузино-американских военных учений и финансовой помощи Грузии.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии с 1 августа. В стране закон вызвал протесты грузинской оппозиции и крайне негативную реакцию со стороны США и Евросоюза.

Грузия Ираклий Кобахидзе США Джин Шахин Майк Тернер
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