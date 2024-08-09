На юге Израиля при эскалации с "Хезболлой" развернут палаточный городок для эвакуированных

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Израильские власти планируют организовать палаточный город на юге страны для размещения эвакуированных жителей в случае полномасштабного конфликта Израиля и ливанского движения "Хезболла", сообщает портал Ynet.

Соответствующие приготовления ведет крупнейший региональный совет страны Рамат-ха-Негев. Для палаточного города уже купили сотни кроватей и матрасов.

Власти совета ожидают, что тысячи израильтян сами переберутся на юге в пустыню Негев, что усложнит "управление ситуацией". В связи с этим на территории совета создали подразделение для помощи новоприбывшим.

Глава этого подразделения Нета Ягель сообщил, что в службе работают представители департаментов социального обеспечения, образования и здравоохранения, а также Командования тыла Израиля. По его словам, правительство будет контролировать деятельность подразделения.

Ynet напоминает, что две недели назад штаб по чрезвычайным ситуациям в Рамат-ха-Негеве провел учения, моделирующие сценарий массовой эвакуации.

"Эвакуация тысяч людей с севера – это реалистичный сценарий, и лучше было бы подготовиться к ней еще шесть месяцев назад. Я приветствую практические усилия Командования тыла по решению очень сложной проблемы, которая может произойти в любой момент", - цитирует портал главу совета Эрана Дорона.

Тем не менее, отмечает портал, на местах ощущается нехватка работников и возможностей предоставлять образовательные услуги как эвакуированным, так и местным жителям.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого боевикидвижения "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. Ситуация обострилась еще больше после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и Фуада Шукра – старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы – в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.