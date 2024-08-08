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Axios назвал сценарий для несоразмерного ответа Израиля "Хезболле"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Израиль уведомил США, что если от атак движения "Хезболла", которые оно предпримет в ответ на гибель своего командира Фуада Шукра, пострадают мирные израильтяне, то Израиль пойдет на еще более жесткие меры, сообщает Axios со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников.

"В непубличных дискуссиях с США Израиль подчеркнул: воздаяние за еще один просчет "Хезболлы" будет тяжелым, и движение заплатит непропорциональную цену, если его ответные меры навредят гражданским лицам", - заявил один из собеседников портала.

Ранее Армия обороны Израиля и Минобороны заявляли представителям Пентагона и Центрального командования ВС США, что ракетные атаки "Хезболлы" не отличаются точностью, и попытки ударов по израильским военным базам сопровождаются серьезными проблемами и накладками. В связи с этим израильские власти еще больше обеспокоены тем, что "Хезболла" может пустить в ход ракеты дальнего радиуса действия с более мощными боеголовками.

Ранее на этой неделе в связанной с "Хезболлой" ливанской газете "Аль-Ахбар" звучали предположения, что движение может нанести удар по Тель-Авиву по центрам принятия решений.

По данным Axios, израильские власти интерпретировали эти слова так, что "Хезболла" может ударить по Генеральному штабу ЦАХАЛа в центре Тель-Авива, по штаб-квартире разведслужбы "Моссад" или по иным ключевым объектам разведки на севере города. Их строения находятся вблизи жилых кварталов.

При этом израильские власти заявляют, что не желают полномасштабной войны с "Хезболлой" в Ливане, и пытаются определить, какие именно события могут спровоцировать Израиль на дальнейшую эскалацию конфликта.

Хроника 07 октября 2023 года – 08 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Моссад Пентагон США Тель-Авив Хезболла
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