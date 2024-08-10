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Блинкен заявил о необходимости скорейшего прекращение огня в Газе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что для решения вопроса о заложниках и стабилизации обстановки на Ближнем Востоке необходимо скорейшее прекращение огня в секторе Газа, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь подтвердил настоятельную необходимость достижения прекращения огня в Газе, что обеспечило бы освобождение заложников, позволило бы увеличить объем гуманитарной помощи и создало бы условия для более широкой региональной стабильности", - говорится в сообщении госдепа о беседе Блинкена с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Стороны обсудили текущие усилия по деэскалации напряженности в регионе, Блинкен "подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля". Они коснулись вопроса о том, "почему эскалация конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон" и госсекретарь высказался за скорейшее дипломатическое урегулирование в регионе, отметил госдеп.

Ранее лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить в Дохе или в Каире 15 августа переговоры по соглашению о прекращении огня в Газе. Согласно их заявлению, посредники готовы представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение, которое "решит оставшиеся вопросы таким образом, чтобы оно отвечало ожиданиям всех сторон".

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что в переговорах примут участие израильские переговорщики.

The National со ссылкой на источник, близкий к ХАМАС, сообщило, что движение рассматривает возможность возобновить участие в переговорах.

"ХАМАС изучает предложение о возобновлении переговоров и одновременно работает над документом, в котором изложены новые положения по всем аспектам потенциальной сделки", - привело издание слова собеседника.

Источник добавил, что ХАМАС вносит изменение в свою позицию из-за недавней смены руководства движения.

Новый лидер ХАМАС Яхья Синвар уже донес до египетских посредников позицию, согласно которой соглашение о прекращении огня должно предусматривать полный вывод войск Израиля из Газы и освобождение задержанных высокопоставленных палестинских представителей, отметило издание.

Синвар стал преемником Исмаила Хании, погибшего в июле в Тегеране. Иранская сторона возложила на Израиль ответственность за гибель Хании.

Газа Израиль Иран ХАМАС Энтони Блинкен
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