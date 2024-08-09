ХАМАС изучает предложение по возобновлению переговоров о перемирии в Газе

Об этом сообщает издание The National со ссылкой на источник, близкий к ХАМАС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС рассматривает возможность возобновить участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газе. Об этом сообщает The National со ссылкой на источник, близкий к ХАМАС.

"ХАМАС изучает предложение о возобновлении переговоров и одновременно работает над документом, в котором изложены новые положения по всем аспектам потенциальной сделки", - приводит издание слова собеседника.

Источник добавил, что ХАМАС вносит изменение в свою позицию из-за недавней смены руководства движения.

В свою очередь неназванный член политбюро ХАМАС не уточнил, каким может быть решение по поводу возобновления переговоров, но подтвердил, что в движении изучают такой вариант действий.

Накануне лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по сделке 15 августа либо в Дохе, либо в Каире. Согласно их заявлению, посредники готовы представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение, которое "решит оставшиеся вопросы таким образом, чтобы оно отвечало ожиданиям всех сторон".

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в свою очередь заявили, что в переговорах примут участие израильские переговорщики.

Со стороны ХАМАС новый глава его политбюро Яхья Синвар уже донес до египетских посредников позицию, согласно которой соглашение о прекращении огня должно предусматривать полный вывод войск Израиля из Газы и освобождение задержанных высокопоставленных палестинских представителей.