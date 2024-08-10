Минск осудил действия Украины в Курской области России

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с осуждением действий украинских военных в Курской области России.

"С огромной тревогой и болью воспринимаем события, происходящие в последние дни в Курской области Российской Федерации. Решительно осуждаем действия украинских вооруженных формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе", - говорится в заявлении белорусского МИД, которое цитирует агентство БелТА.

В Минске считают неприемлемыми атаки на гражданское население, мирные села и города, целенаправленное повреждение инфраструктуры, акты террора.

"Все эти действия украинская сторона предпринимает на фоне заявлений своего политического руководства о готовности к переговорам. На самом же деле подобные вылазки и эскалация лишь отдаляют перспективы их возобновления и прекращения конфликта, к чему неизменно призывает белорусская сторона", - подчеркнули в МИД республики.