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Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - - Минобороны

Минск. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной для усиления группировки войск, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

"Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.

"Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы", - добавили в Минобороны.

Сообщение сопровождается кадрами танковой техники на железнодорожных платформах.

"Накануне главнокомандующим Вооруженными силами были отданы указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации", - говорится в сообщении.

Белоруссия Украина
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