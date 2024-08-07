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Бывший лидер Каталонии Пучдемон решил вернуться на родину

Бывший лидер Каталонии Пучдемон решил вернуться на родину
Каталонский политик Карлес Пучдемон
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бывший глава правительства испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон решил вернуться на родину. Он сообщил в соцсетях, что планирует прибыть в Барселону 8 августа утром.

"Парламент Каталонии созвал всех депутатов на обсуждение, касающееся будущего главы правительства. Я должен на нем быть, и я на нем буду. Поэтому я возвращаюсь из ссылки", - написал он, уточнив, что должен прибыть в город за час до начала заседания, на котором будет обсуждаться единственная кандидатура на должность главы правительства Каталонии - социалиста Сальвадора Ильи, партия которого одержала победу на региональных выборах в мае.

Пучдемон покинул Каталонию в 2017 году после того, как центральные испанские власти в Мадриде выдвинули против него обвинения в организации референдума о независимости Каталонии. Тех пор он жил в Бельгии.

В марте 2024 года парламент Испании одобрил законопроект об амнистии каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении этого референдума. Он затронул примерно 400 человек, имевших к нему отношение, в том числе и Пучдемона. В июле Верховный суд Испании отказался утвердить амнистию Пучдемона.

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