Байден полагает, что перемирия в Газе еще можно добиться в обозримой перспективе

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CBS, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа еще можно заключить до истечения срока его президентских полномочий.

"План, который я собрал воедино, который поддержали G7, СБ ООН и так далее, он по-прежнему жизнеспособен", - приводит CBS его слова.

"И я буквально работаю каждый день, и вся моя команда тоже, чтобы ситуация не переросла в региональную войну. А так может легко случиться", - предостерег Байден.

Ранее на этой неделе лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. Согласно их заявлению, посредники готовы представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение, которое "решит оставшиеся вопросы таким образом, чтобы это отвечало ожиданиям всех сторон".

В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в свою очередь заявили, что израильская сторона примет участие в переговорах.

Издание The National со ссылкой на источник, близкий к ХАМАС, сообщило, что движение тоже рассматривает возможность возобновить участие в переговорах.