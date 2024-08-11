Поиск

Байден полагает, что перемирия в Газе еще можно добиться в обозримой перспективе

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CBS, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа еще можно заключить до истечения срока его президентских полномочий.

"План, который я собрал воедино, который поддержали G7, СБ ООН и так далее, он по-прежнему жизнеспособен", - приводит CBS его слова.

"И я буквально работаю каждый день, и вся моя команда тоже, чтобы ситуация не переросла в региональную войну. А так может легко случиться", - предостерег Байден.

В миреБлинкен заявил о необходимости скорейшего прекращение огня в ГазеБлинкен заявил о необходимости скорейшего прекращение огня в ГазеЧитать подробнее

Ранее на этой неделе лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. Согласно их заявлению, посредники готовы представить Израилю и ХАМАС окончательное предложение, которое "решит оставшиеся вопросы таким образом, чтобы это отвечало ожиданиям всех сторон".

В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в свою очередь заявили, что израильская сторона примет участие в переговорах.

Издание The National со ссылкой на источник, близкий к ХАМАС, сообщило, что движение тоже рассматривает возможность возобновить участие в переговорах.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 11 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ХАМАС США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили, что США объявят в сентябре о начале вывода сил коалиции из Ирака

Байден назвал Харрис и Уолза отличным тандемом для президентских выборов

Король Абдалла II заявил, что Иордания не даст втянуть себя в конфликт в Газе

Власти Турции начали разблокирование Instagram

Власти Турции начали разблокирование Instagram

Талибы объявили годовщину падения Кабула государственным праздником

Талибы объявили годовщину падения Кабула государственным праздником

Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной

Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 августа

Израиль нанес удары по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Аккаунт предвыборного штаба Трампа взломали из-за рубежа

Аккаунт предвыборного штаба Трампа взломали из-за рубежа

МИД Белоруссии вручил временному поверенному в делах Украины ноту протеста

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });