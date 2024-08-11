Байден назвал Харрис и Уолза отличным тандемом для президентских выборов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис и кандидат в ее заместители губернатор штата Миннесота Тим Уолз являются самой подходящей для победы командой.

"Я часто говорю с Харрис, и между прочим, я знаю ее кандидата на пост вице-президента - он отличный парень (...) Я знаю его несколько десятилетий. Я думаю, они классная команда", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Байден отметил, что планирует присоединиться к предвыборным мероприятиям с участием Харрис и Уолза. По его словам, он работает над совместным с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро туром с целью гарантировать победу Харрис и Уолза в 19 "колеблющихся штатах", в том числе в родной для Байдена Пенсильвании.

Кроме того, Байден назвал экс-президента США республиканца Трампа "подлинной угрозой американской безопасности", над которым нужно одержать победу на выборах. Президент выразил мнение, что США оказались "в переломном моменте мировой истории", и принятые сейчас решения повлияют на последующие шестьдесят лет развития страны.

В начале августа опрос Marist Poll показал, что около 70% опрошенных американцев имели очень мало информации о Уолзе; причем опрос провели еще до того, как Харрис назвала Уолза своим кандидатом в вице-президенты.

Вместе с тем в американских СМИ активно шло обсуждение темы, что Уолз искажал факты своей биографии о том, как он нес военную службу.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.