Остин приказал усилить группу американских кораблей в ближневосточном регионе

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в беседе со своим израильским коллегой Йоавом Галантом подтвердил поддержку Соединенными Штатами Израиля и познакомил его с мерами, направленными на укрепления военной группировки США в регионе, сообщил Пентагон.

"Остин подтвердил готовность Соединенных Штатов предпринять все возможные шаги для защиты Израиля и отметил укрепление военной мощи и потенциала США на всем Ближнем Востоке в свете эскалации региональной напряженности", - говорится в сообщении.

В качестве подтверждения Остин сообщил что отдал приказ авианосной ударной группе с авианосцем Abraham Lincoln, оснащенной истребителями F-35C, "ускорить переход в зону ответственности Центрального командования", где уже действует группа, возглавляемая авианосцем Theodore Roosevelt.

Кроме того, министр приказал прибыть в эту зону подводной лодке Georgia, оснащенной управляемыми ракетами.

К настоящему времени в условиях обострения ситуации в регионе на фоне убийства лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте США сосредоточили на Ближнем Востоке 12 боевых кораблей.

Ранее поступала информация, что США перебросили с Аляски на Ближний Восток, предположительно в Иорданию, 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Как накануне сообщил портал Axios, ссылаясь на источники, израильские спецслужбы предполагают, что Иран может нанести удар по Израилю в течение ближайших дней.

МИД Ирана распространил заявление, в котором говорится, что народу Палестины осталось терпеть не очень долго.

"Пространство для передышки израильского режима в регионе и мире сокращается день ото дня, глобальное возмущение этим режимом нарастает, отчаяние в израильском обществе и среди его элит углубляется", - говорится в заявлении, размещенном в социальных сетях.

В нем подчеркивается: "Страдающему, скорбящему, но стойкому и терпеливому народу Палестины следует сказать: "Немного терпения, рассвет близок".