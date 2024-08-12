Что случилось этой ночью: понедельник, 12 августа

Удар по Запорожской АЭС, обстрел Израиля со стороны Ливана, закрытие Олимпиады-2024

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. Власти сообщили, что радиационный фон на станции и в окрестностях в норме и призвали жителей сохранять спокойствие. К 23:30 пожар был потушен, однако внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. В постпредстве РФ при международных организациях в Вене заявили, что страна будет добиваться того, чтобы МАГАТЭ назвало виновную сторону обстрела в районе ЗАЭС.

- Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне инцидента на Запорожской АЭС призвал к переговорам и деэскалации. Он подчеркнул, что "атаки на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию".

- Армия обороны Израиля зафиксировала около 30 реактивных снарядов, выпущенных со стороны Ливана в направлении израильской территории. В ответ израильская армия нанесла удар по пусковым установкам противника.

- Жители 13 населенных пунктов Белгородской области остались без электроэнергии из-за аварийного отключения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

- Экс-главу самарского территориального отделения Росимущества Айвара Кинжабаева арестовали по обвинению в превышении полномочий при проведении сделки по продаже земельных участков, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике и информтехнологиям и связи Александр Хинштейн.

- В Париже прошла церемония закрытия Олимпиады-2024. "Объявляю Олимпийские игры 2024 года в Париже закрытыми", - заявил глава МОК Томас Бах после того, как погас олимпийский огонь.