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Израильские войска приведены в состоянии максимальной готовности

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Израильские военные приведены в наиболее высокую степень готовности в связи с угрозами со стороны Ирана и движения "Хезболла", заявил в понедельник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.

"За последние дни мы отслеживаем действия наших врагов, особенно "Хезболлы" и Ирана, и развитие событий на Ближнем Востоке", - приводит The Times of Israel его слова.

"Мы относимся серьезно к заявлениям наших врагов и поэтому мы находимся на самом высоком уровне готовности для обороны и для атак", - пояснил он.

Хагари отметил, что ВВС нарастили патрулирование в небе над Ливаном. В то же время он напомнил, что Командование тыла Израиля пока не меняло свои директивы, и что в случае их обновления израильские военные оповестят об этом. Он пообещал, что общественность будут держать в курсе событий, но так, чтобы не давать преимуществ противнику.

Ранее в понедельник Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников сообщил, что иранские войска в данный момент проявляют такую же активность, как перед атакой на Израиль в апреле. Однако источники уточнили, что Израиль и США не располагают данными о точном времени планируемого нападения.

В свою очередь телеканал Fox News со ссылкой на источники проинформировал, что атака Ирана на Израиль может произойти в течение ближайших суток.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании и старшего советника лидера движения "Хезболла" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Хроника 07 октября 2023 года – 12 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Иран
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