Fox News сообщил, что Иран может ударить по Израилю менее чем через сутки

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Атака Ирана на Израиль может произойти в течение ближайших суток, сообщает в понедельник Fox News со ссылкой на источники.

"Удар Ирана и его союзников может начаться менее чем через 24 часа", - сообщает телеканал.

"Эксперты на Ближнем Востоке уверены, что все движется к критической точке", - добавляет Fox News.

Накануне собеседники портала Axios сообщили, что израильские спецслужбы полагают, что Иран может нанести удар по Израилю в течение ближайших дней, даже до намеченных на 15 августа переговоров об освобождении заложников из сектора Газа.

Ранее лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что израильская делегация примет участие в переговорах. Накануне в ХАМАС заявили, что отказываются от участия в них.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.