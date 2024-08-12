СМИ сообщили, что Иран ведет подготовительную работу, как перед ударом по Израилю весной

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Иранские войска в данный момент проявляют такую же активность, как перед атакой на Израиль в апреле, сообщает Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников.

"Иран проделал значительную подготовительную работу в подразделениях, оснащенных ракетами и беспилотниками, эти шаги похожи на те, что Иран предпринял перед атакой на Израиль в апреле", - написал корреспондент портала Барак Равид в соцсети X.

При этом собеседники корреспондента уточнили, что Израиль и США не располагают данными о точном времени планируемого нападения.

"Иранцы открыто направляют сигналы о решимости осуществить серьезное нападение, помимо своих публичных заявлений о том, что это нападение будет более масштабным, чем то, которое они совершили в апреле", - приводит Равид слова высокопоставленного израильского чиновника.

Ранее в понедельник Fox News со ссылкой на источники сообщил, что атака Ирана на Израиль может произойти в течение ближайших суток.

"Эксперты на Ближнем Востоке уверены, что все движется к критической точке", - отмечает телеканал.

Накануне собеседники портала Axios сообщили, что израильские спецслужбы полагают, что Иран может нанести удар по Израилю в течение ближайших дней, даже до намеченных на 15 августа переговоров об освобождении заложников из сектора Газа.

Ранее лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и движение ХАМАС возобновить переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что израильская делегация примет участие в переговорах. Накануне в ХАМАС сообщили, что отказываются от участия в них.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.