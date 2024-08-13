В Израиле пообещали ответить Ирану даже при отсутствии жертв после возможной атаки

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Израиль в случае любых ударов со стороны Ирана намерен нанести ответный удар, сообщает во вторник радиостанция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно сообщению, в Израиле "решительно настроены атаковать Иран, даже если его атака не приведет к жертвам или пострадавшим в Израиле".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Накануне лидеры США, Великобритания, Франция, Германия и Италия в совместном заявлении призвали Иран воздержаться от нанесения удара по Израилю и выразили поддержку "защите Израиля от иранской агрессии и нападений террористических групп, поддерживаемых Ираном".