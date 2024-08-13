Американские сенаторы призвали НАТО пригласить Украину в альянс в этом году

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм по итогам визита на Украину заявили, что считают необходимым, чтобы НАТО направило Киеву приглашение вступить в альянс уже в нынешнем году.

"Мы настоятельно призываем НАТО направить в этом году приглашение Украине о вступлении в НАТО, сделав реальным то, что было названо неизбежным", - говорится в совместном заявлении сенаторов.

Вторжение Украины в Курскую область РФ в заявлении называется "смелым и блестящим", авторы также обещают приложить усилия для наращивания военной помощи Киеву.

"Двухпартийная поддержка Украины имеет решающее значение для американских интересов, и мы в 2024 году сделаем все, что в наших силах, чтобы развить эти успехи и обеспечить дополнительную военную помощь в будущем, необходимую для поддержания динамики", подчеркнули Блюменталь и Грэм.