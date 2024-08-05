Боррель обеспокоен продолжающимся разрушением гражданской инфраструктуры в Газе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о серьезной обеспокоенности ЕС продолжающимся разрушением ключевой гражданской инфраструктуры в секторе Газа, включая водоочистную станцию в Рафахе.

"Мы глубоко обеспокоены разрушением систем здравоохранения, санитарии и утилизации твердых отходов, что приводит к распространению заболеваний, включая полиомиелит, кожные и респираторные инфекции, в частности среди детей", - говорится в его заявлении.

По оценке Борреля, постоянно усугубляющаяся гуманитарная катастрофа в Газе создает опасные для жизни условия для и без того серьезно ослабленного гражданского населения, которое продолжает переживать голод и повторяющиеся перемещения в переполненные палаточные лагеря уже десятый месяц подряд. "Конца этому не видно и некуда идти", - заявил глава европейской дипломатии.

Боррель назвал военным преступлением нанесение ударов по критически важной для спасения жизни инфраструктуре. ЕС призывает все стороны принять "все возможные меры предосторожности, чтобы не нанести вреда гражданским лицам, гуманитарным работникам и критически важной гражданской инфраструктуре".

"Мы подтверждаем настоятельную необходимость полного, быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа палестинцев к гуманитарной помощи в необходимых масштабах. В этом контексте мы вновь подчеркиваем важность соблюдения и выполнения постановлений Международного суда, которые являются юридически обязательными. Нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно и независимо расследованы, а ответственность за них должна быть обеспечена", - подчеркнул Боррель.

Он призвал правительство Израиля "воздержаться от действий, ухудшающих условия жизни гражданского населения в Газе, и соблюдать свои обязательства по международному праву", отметив, что "немедленное прекращение огня крайне необходимо, чтобы положить конец бедственному положению мирных жителей в Газе, включая израильских заложников".