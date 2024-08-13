Госсекретарь США Блинкен отложил поездку на Ближний Восток

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен принял решение перенести визит на Ближний Восток на неопределенный срок из-за роста напряженности в регионе, сообщает во вторник Axios со ссылкой на источники.

"Блинкен отложил поездку на Ближний Восток и не отправится в регион во вторник вечером, как планировалось", - написал корреспондент портала Барак Равид в соцсети X.

По данным Равида, решение Блинкена связано с "неопределенностью ситуации в регионе".

Блинкен должен был вылететь из США позднее во вторник. Планировалось, что в ходе поездки госсекретарь посетит Катар, Египет и Израиль.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель. Израиль не подтверждал, но и не опровергал, что именно он стоит за этими убийствами.

В последние недели СМИ Израиля и других стран регулярно публикуют предположения насчет того, когда именно Иран нанесет удар по Израилю и какие объекты могут подвергнуться нападению.