Военные Израиля предписали эвакуироваться из районов Хан-Юниса и близлежащих зон

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник издала распоряжение об эвакуации жителей ряда районов города Хан-Юнис на юге сектора Газа в связи с проведением там наступления, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, палестинцев просят переместиться в выделенные Израилем гуманитарные зоны.

The Jerusalem Post со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи в свою очередь пишет, что израильские военные также объявили об эвакуации из ряда населенных пунктов близ Хан-Юниса.

Израильские СМИ отмечают, что соответствующее решение последовало после попытки палестинского движения ХАМАС нанести удар из этого города по Тель-Авиву.

По данным The Times of Israel, в настоящее время ЦАХАЛ уже ведет в Хан-Юнисе наступательные действия.

На данный момент примерно 1,9 млн человек из 2,3 млн жителей анклава находятся в гуманитарной зоне на юге и в центральной части сектора Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.