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Главой политбюро ХАМАС стал лидер этого движения в Газе Яхья Синвар

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Главой политбюро ХАМАС назначен лидер этого палестинского движения в секторе Газа Яхья Синвар, сообщают во вторник вечером арабские СМИ.

Таким образом, Синвар стал преемником Исмаила Хании, убитого ранее этим летом в Тегеране. Иранская сторона возложила на Израиль ответственность за гибель Хании.

В последние месяцы израильские военные пытались найти и ликвидировать Синвара, так как считают его одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Синвар родился 29 октября 1962 года в городе Хан-Юнис в находящемся тогда под контролем Египта секторе Газа. Закончил Исламский университет города Газа, изучал арабистику.

В 1989 году спланировал похищение и убийство двух израильских солдат и четырех палестинцев, за что был осужден в Израиле на четыре пожизненных срока. Синвар провел в тюрьме 22 года, однако был освобожден в 2011 году вместе с еще около 1 тыс. палестинских заключенных в обмен на израильского солдата Гилада Шалита.

В 2017 году Синвар стал лидером ХАМАС в секторе Газа, на этом посту он заменил ныне убитого Ханию.

сектор Газа ХАМАС Яхья Синвар Исмаил Хания
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