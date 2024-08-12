Подготовлен законопроект о расширении полиса ОСАГО на территорию Белоруссии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство подготовило законопроект, который позволит автовладельцам расширить покрытие ОСАГО на территорию Белоруссии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Таким образом, им (владельцам авто - ИФ) не придется платить за дополнительную страховку – компенсации при ДТП будут включены в существующую. Сохранится и возможность использования электронного документа, поэтому носить с собой бумажный полис необязательно", - отметил Мишустин.

Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года.

"Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей", - подчеркнул премьер-министр.