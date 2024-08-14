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Иран не намерен принимать участие в переговорах по Газе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Иран не рассматривает возможность направления своих представителей на предстоящие переговоры о прекращении огня в Газе, сообщает агентство Associated Press (АР), ссылаясь на иранское постпредство при ООН.

"Мы не участвовали в непрямых переговорах о прекращении огня между ХАМАС и режимом (Израиля - ИФ), проводимых при содействии Египта, Катара и США, и не намерены участвовать в таких переговорах", - приводит агентство заявление миссии.

АР отмечает, что оно было сделано в связи с тем, что США настаивают на прекращении огня в надежде, что такая сделка помешает Ирану и его союзникам нанести удар по Израилю в ответ на убийства политического руководителя ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте.

Об этом, в частности, сказал президент США Джо Байден.

Он сказал тем не менее, что заключить соглашение о прекращении огня "становится все труднее", но добавил: "Я не сдаюсь. Посмотрим, что предпримет Иран".

Ранее лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить 15 августа переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Посредники пообещали представить финальный вариант соглашения.

По данным газеты The Wall Street Journal, на этой неделе ожидается прибытие в регион высокопоставленной делегации США.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства Хании и Шукра. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Бейрут Джо Байден Газа Израиль Тегеран ХАМАС
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