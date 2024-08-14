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Байден рассчитывает на то, что Иран откажется от удара по Израилю при достижении соглашения по Газе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден ожидает, что в случае достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС Иран воздержится от нанесения удара по Израилю.

"Я этого ожидаю", - сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Президент США отметил, что заключить соглашение о прекращении огня "становится все труднее".

"Я не сдаюсь. Посмотрим, что предпримет Иран", - сказал Байден.

Ранее лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить 15 августа переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Посредники пообещали представить финальный вариант соглашения. По данным газеты The Wall Street Journal, на этой неделе ожидается прибытие в регион высокопоставленной делегации США.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и старшего советника лидера движения "Хезболла" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Байден Джо Байден Израиль Бейрут Газа Хезболла ХАМАС
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