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Министр обороны Израиля заявил о готовности продолжать операцию в Газе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа, пока все ее цели, среди которых возвращение заложников и уничтожение группировки ХАМАС, не будут достигнуты, заявил министр обороны страны Йоав Галант госсекретарю США Энтони Блинкену. Об этом пишет The Times of Israel.

"Оборонное ведомство Израиля намерено продолжать действовать в Газе, пока цели войны - возвращение заложников и ликвидация ХАМАС - не будут достигнуты", - сообщила канцелярия министра.

Галант заявил Блинкену, что Израиль должен продолжать военное давление на ХАМАС, а США - политическое, пока не будет заключена сделка, позволяющая заложникам вернуться домой из сектора Газа.

The Times of Israel отмечает, что в последние недели у Галанта были разногласия с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху по переговорам об освобождении заложников. Тем не менее, опубликованное в понедельник заявление министра обороны по своему характеру совпадает с опубликованным ранее заявлением Нетаньяху.

Ранее в понедельник после встречи с Блинкеном премьер-министр заявил, что поддерживает предложенную США сделку по Газе.

Израиль США Энтони Блинкен ХАМАС Йоав Галант Биньямин Нетаньяху
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