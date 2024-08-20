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Трамп заявил об отказе Харрис о дебатов с ним на FoxNews 4 сентября

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил в соцсети, что его оппонент от демократов, действующий вице-президент США Камала Харрис не будет участвовать в теледебатах с ним 4 сентября.

"Камала Харрис только что информировала нас, что она не будет участвовать в дебатах на FoxNews 4 сентября. Я не удивлен такому развитию событий, потому что чувствую, что она знает, как ей трудно будет в лучшем случае отстаивать ее рекордное количество изменений позиции по абсолютно любым вещам, в которые она когда-то верила", - написал он.

По его словам, в этот день вместо дебатов в Пенсильвании состоится телевстреча с ним, о деталях которой он расскажет позже.

Ранее Харрис подтверждала готовность участвовать в запланированных на 10 сентября дебатах с Трампом и сообщила журналистам, что "будет рада поговорить о дополнительных дебатах после 10 сентября".

Трамп же заявлял, что в сентябре планирует провести серию из трех дебатов с Харрис. "Я считаю очень важным провести дебаты. Мы договорились с телеканалом Fox News на 4 сентября, с NBC News - на 10 сентября и с ABC News - на 25 сентября", - объявил Трамп на пресс-конференции во Флориде. "Я с нетерпением жду дебатов, думаю, они внесут ясность", - отметил Трамп.

Fox News Дональд Трамп Камала Харрис США
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