Еврокомиссия готова увеличить помощь энергетическому сектору Украины

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия, решая энергетические проблемы ЕС, не забывает о помощи энергетическому сектору Украины, заявила на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по энергетике Кадри Симсон.

"Если мы не усилим нашу поддержку, в ближайшие месяцы люди будут находиться в холоде и темноте. Мы уже оказали большую помощь, сосредоточившись на ремонте, распределении генераторов и увеличении импорта электроэнергии из ЕС. Но мы не можем и не будем отступать сейчас", - сказала она.

По ее словам, Украина "потеряла почти половину своих мощностей по производству электроэнергии".

Симсон сообщила, что "Еврокомиссия, государства-члены и другие доноры мобилизовали около 510 млн евро на ремонт поврежденных установок, децентрализованное производство газа и возобновляемой энергии и аварийное электроснабжение гражданской инфраструктуры".

Она отметила, что Еврокомиссия "готова сделать больше и увеличить свой вклад".

"И, конечно, мы работаем с ENTSO-E (Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии) над увеличением максимальной мощности экспорта электроэнергии на Украину. Все эти усилия необходимо активизировать с приближением зимы, чтобы избежать худшего", - заявила еврокомиссар.