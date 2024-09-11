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Еврокомиссия готова увеличить помощь энергетическому сектору Украины

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия, решая энергетические проблемы ЕС, не забывает о помощи энергетическому сектору Украины, заявила на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по энергетике Кадри Симсон.

"Если мы не усилим нашу поддержку, в ближайшие месяцы люди будут находиться в холоде и темноте. Мы уже оказали большую помощь, сосредоточившись на ремонте, распределении генераторов и увеличении импорта электроэнергии из ЕС. Но мы не можем и не будем отступать сейчас", - сказала она.

По ее словам, Украина "потеряла почти половину своих мощностей по производству электроэнергии".

Симсон сообщила, что "Еврокомиссия, государства-члены и другие доноры мобилизовали около 510 млн евро на ремонт поврежденных установок, децентрализованное производство газа и возобновляемой энергии и аварийное электроснабжение гражданской инфраструктуры".

Она отметила, что Еврокомиссия "готова сделать больше и увеличить свой вклад".

"И, конечно, мы работаем с ENTSO-E (Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии) над увеличением максимальной мощности экспорта электроэнергии на Украину. Все эти усилия необходимо активизировать с приближением зимы, чтобы избежать худшего", - заявила еврокомиссар.

ENTSO-E Еврокомиссия Кадри Симсон Украина
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