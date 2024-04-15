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В Литве потребление газа в I квартале выросло в 1,7 раза

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Потребление газа в Литве в январе-марте 2024 года составило 5,5 млрд кВт.ч, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (3,2 млрд кВт.ч), сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы страны Amber Grid.

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"Увеличение спроса на газ на 72% обусловлено несколько более холодной зимней погодой, чем в прошлом году, и более низкими ценами на газ на рынке. Последнее привело к увеличению потребления газа при производстве удобрений", - говорится в сообщении.

Несмотря на рост потребления, транспортировка газа в Литву снизилась, в первую очередь из-за выхода из строя трубопровода Balticconnector. В первом квартале без учета транзита в Калининградскую область Amber Grid транспортировала 7,8 млрд кВт.ч газа, что на 21% меньше, чем годом ранее (9,9 млрд кВт.ч).

По трубопроводу GIPL, соединяющему Литву и Польшу, в период с января по март 2024 года в Европу было передано 1 млрд кВт.ч газа, в Латвию и Эстонию для их нужд и для хранения в Инчукалнском ПХГ - также 1 млрд кВт.ч (на 79% меньше, чем за тот же период 2023 года).

"Снижение поставок газа в другие страны в этом квартале связано с закрытием газопровода Balticconector между Эстонией и Финляндией из-за повреждения в октябре прошлого года. В результате поставщики газа не смогли использовать нашу систему для снабжения финского рынка. В течение квартала наблюдался более умеренный приток газа в латвийское газохранилище", - сказал генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Из общего объема прокачанного газа 72% (5,6 млрд кВт.ч) поступило в систему через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ). Трафик из Латвии составил 27% (2,1 млрд кВт.ч).

Amber Grid Литва Калининградская область Нямунас Бикнюс Balticconnector
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