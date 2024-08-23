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Секретная служба США отстранила от работы пятерых сотрудников после покушения на Трампа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU -Секретная служба США временно отстранила от работы как минимум пятерых сотрудников в ходе расследования обстоятельств покушения на Дональда Трампа, сообщает в пятницу CBS со ссылкой на источники.

От работы отстранены один сотрудник из команды, непосредственно отвечавшей за безопасность Трампа и четверо членов офиса секретной службы в городе Питтсбург в Пенсильвании, в том числе глава офиса. Именно в этом штате было совершено покушение на Трампа.

Представитель Службы Энтони Гульельми не стал комментировать сообщения об отстранении сотрудников, однако заявил, что "мы изучаем процессы, процедуры и факторы, которые привели к этому операционному провалу".

13 июля на предвыборном митинге произошло покушение на Трампа. Он получил легкое ранение, а один из участников мероприятия погиб. Секретная служба информировала, что стрелка ликвидировали.

После этого директор Секретной службы Кимберли Читл заявила, что уйдет в отставку. Она признала, что ее подразделение не смогло эффективно обеспечить безопасность Трампа.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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США Дональд Трамп
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