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Роберт Кеннеди-младший не видит различий в позициях Байдена и Харрис

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Роберт Кеннеди-младший, который является независимым кандидатом на пост президента США, считает, что политическая позиция вице-президента Камалы Харрис ничем не отличается от позиции президента Байдена, сообщает издание The Hill.

На пресс-конференции в воскресенье вечером он сказал: "Мы не знаем, за что она выступает. По ее словам, она выступает за все, за что выступает президент Байден".

Кеннеди назвал Харрис "ястребом войны" в отношении Китая и украинского конфликта, отметив, что она, как пишет газета, "не оказала влияния на внутреннюю политику США в качестве вице-президента".

Он подтвердил, что способен победить на предстоящих в ноябре президентских выборах.

Президент США Джо Байден в воскресенье объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты нынешнего вице-президента США Камалу Харрис.

В свою очередь она заявила, что согласна бороться за выдвижение кандидатом в президенты США.

Джо Байден США Роберт Кеннеди-младший Камала Харрис
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