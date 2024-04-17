В Кремле надеются, что Telegram не станет инструментом в руках террористов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что слова основателя и руководителя Telegram Павла Дурова о равном доступе к мессенджеру не распространяются на террористов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно высказывали пожелания к руководителям "Телеграма", в том числе, к Павлу Дурову, быть очень внимательными и принимать необходимые меры с тем, чтобы "Телеграм" как высокотехнологичный продукт, востребованный продукт не превращался в инструмент в руках террористов. Понятно, что в интервью он (Дуров - ИФ) говорит о своем желании всем предоставлять равный доступ к этой платформе, но вряд ли, наверное, эти слова распространяются на террористов", - сказал Песков в среду журналистам в среду, отвечая на вопросы об интервью Дурова, которое тот дал американскому журналисту Такеру Карлсону.

На вопрос о том, есть ли претензии к сервису в России, Песков ответил, что "никаких в данном случае решений в отношении этого мессенджера не принималось". "Как вы знаете, "Телеграм" работает на территории Российской Федерации (...) Он широко используется на территории России", - сказал Песков.

Он добавил, что в полном объеме с интервью Дурова в Кремле не ознакомились. "Наверно, вряд ли это повод, чтобы бросить все дела, которые стоят на повестке дня, и вряд ли это повод для того, чтобы отвлечься от программы президента. Но в конце рабочего дня обязательно посмотрим", - обещал Песков.