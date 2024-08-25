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Остин заявил о готовности США помогать Израилю в защите от Ирана и его союзников в регионе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - США будут, как и прежде, поддерживать Израиль в связи с угрозой со стороны Ирана и союзников Тегерана в регионе, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским министром обороны Йоавом Галантом.

"Остин подтвердил непоколебимое обязательство США содействовать Израилю в обороне против любой атаки со стороны Ирана, его региональных партнеров и подчиненных ему сил", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Минобороны США.

Разговор прошел после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), зафиксировав подготовку движения "Хезболла" к сильному ракетному обстрелу израильской территории, нанесла массированный превентивный удар по Ливану.

В свою очередь израильское Минобороны сообщило, что Галант проинформировал Остина о ситуации с ударами по Ливану.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ удалось успешно атаковать арсеналы движения "Хезболла" и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

По данным The Times of Israel, ВВС Израиля нанесли авиаудары незадолго до того, как "Хезболла" планировала начать атаку - в 5:00 по местному времени (совпадает с московским). При этом "Хезболла", в частности, планировало обстрел военной базы "Глилот", в районе которой находится штаб-квартира разведслужбы "Моссад" и несколько разведывательных подразделений ЦАХАЛ.

В мире"Хезболла" опровергла заявления Израиля об успешности его превентивных ударов по движениюЧитать подробнее

"Хезболла" ранее распространило заявление, согласно которому утверждения израильской стороны об успешных, предпринятых заранее контрмерах против атаки "Хезболлы" на Израиль не соответствуют действительности. При этом в "Хезболле" заявили, что в рамках первого этапа ответа Израилю на убийство одного из своих командиров Фуада Шукра выпустили по Израилю более 320 ракет.

В 18:00 по местному времени ожидается выступление лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

США Пентагон Ллойд Остин Израиль Хезболла Иран Ливан
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