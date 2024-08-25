В ходе первого этапа операции возмездия Израилю "Хезболла" использовала более 320 ракет

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла", которое в воскресенье провело первый этап ответа Израилю на убийство одного из своих командиров Фуада Шукра, выпустило по Израилю более 320 ракет, говорится в сообщении пресс-службы группировки.

Первый этап был "успешным", удары были нанесены по военным объектам Израиля: военным базам Майрун, Заатун и Сахель и двум базам на Голанских высотах, трем казармам и ряду опорных пунктов, отметили в пресс-службе.

Ранее группировка распространила заявление, в котором говорилось: "В качестве первичного ответа на агрессию в южном пригороде Бейрута, в результате которой погибли командир Фуад Шукр и еще нескольких наших граждан, 25 августа бойцы исламского сопротивления начали массированную воздушную атаку с применением БПЛА по глубине сионисткого образования".