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В ходе первого этапа операции возмездия Израилю "Хезболла" использовала более 320 ракет

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла", которое в воскресенье провело первый этап ответа Израилю на убийство одного из своих командиров Фуада Шукра, выпустило по Израилю более 320 ракет, говорится в сообщении пресс-службы группировки.

Первый этап был "успешным", удары были нанесены по военным объектам Израиля: военным базам Майрун, Заатун и Сахель и двум базам на Голанских высотах, трем казармам и ряду опорных пунктов, отметили в пресс-службе.

Ранее группировка распространила заявление, в котором говорилось: "В качестве первичного ответа на агрессию в южном пригороде Бейрута, в результате которой погибли командир Фуад Шукр и еще нескольких наших граждан, 25 августа бойцы исламского сопротивления начали массированную воздушную атаку с применением БПЛА по глубине сионисткого образования".

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Хроника 07 октября 2023 года – 25 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Хезболла Голанские высоты Израиль
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