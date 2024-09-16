Германия возобновила пограничный контроль на всех сухопутных границах

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Германии в целях противодействия нелегальной миграции с понедельника начали выборочные проверки на границах с еще пятью странами, восстановив пограничный контроль на всей своей сухопутной границе, сообщает Associated Press (AP).

"Германия в понедельник начала выборочные проверки на границах с пятью странами на западе в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Таким образом, она расширила систему контроля, которая уже действует, и на четырех других сухопутных границах", - информирует агентство.

По данным AP, с понедельника проверки начались на границах с Францией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом и Данией. Они продолжатся как минимум шесть месяцев.

В 2023 году Германия ввела пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией.

Агентство напоминает, что Германия на прошлой неделе объявила о введении мер контроля на всех своих наземных границах с целью снижения уровня нелегальной миграции, а также из-за недавних экстремистских нападений.

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В конце августа 26-летний выходец из Сирии набросился с ножом на людей в городе Золинген. Тогда три человека погибли, восемь получили ранения. После этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что органы правопорядка увеличат масштабы депортации незаконно находящихся в Германии иностранцев.