Хуситы пообещали поддержать "Хезболлу", атаковавшую в воскресенье Израиль
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы в воскресенье приветствовали удар движения "Хезболла" по Израилю и пообещали продолжить действовать в регионе, сообщает издание The National со ссылкой на заявление мятежников.
"Несомненно, что последует и ответ Йемена", - говорится в обращении хуситов.
Тем временем, специальный координатор ООН по Ливану и Временные силы ООН в Ливане обнародовали совместный призыв к Израилю и "Хезболле" прекратить огонь, выполнить положения резолюции СБ ООН 1701, которая, по мнению ООН, является единственным выходом из ситуации.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильским военным в результате превентивного удара удалось успешно атаковать арсеналы движения "Хезболла" и вывести из строя тысячи реактивных снарядов. В свою очередь "Хезболла" ранее распространила заявление, согласно которому утверждения израильской стороны об успешных, предпринятых заранее контрмерах против атаки "Хезболлы" на Израиль не соответствуют действительности. В движении заявили о запуске 320 снарядов и десятков беспилотников по Израилю.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, в ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что хуситы стали обстреливать суда в Красном море. За это время они атаковали более 80 судов. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.