Хуситы пообещали поддержать "Хезболлу", атаковавшую в воскресенье Израиль

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы в воскресенье приветствовали удар движения "Хезболла" по Израилю и пообещали продолжить действовать в регионе, сообщает издание The National со ссылкой на заявление мятежников.

"Несомненно, что последует и ответ Йемена", - говорится в обращении хуситов.

Тем временем, специальный координатор ООН по Ливану и Временные силы ООН в Ливане обнародовали совместный призыв к Израилю и "Хезболле" прекратить огонь, выполнить положения резолюции СБ ООН 1701, которая, по мнению ООН, является единственным выходом из ситуации.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильским военным в результате превентивного удара удалось успешно атаковать арсеналы движения "Хезболла" и вывести из строя тысячи реактивных снарядов. В свою очередь "Хезболла" ранее распространила заявление, согласно которому утверждения израильской стороны об успешных, предпринятых заранее контрмерах против атаки "Хезболлы" на Израиль не соответствуют действительности. В движении заявили о запуске 320 снарядов и десятков беспилотников по Израилю.