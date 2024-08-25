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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:28

Нетаньяху дал разъяснения по превентивным ударам ЦАХАЛ по "Хезболле"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Упреждающий удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по силам движения "Хезболла" в Ливане стал еще одним шагом по возвращению стабильности на север Израиля, заявил в воскресенье на заседании кабинета министров израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня мы расстроили их планы атаки. Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в Бейруте и верховный руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи в Тегеране должны знать, что это еще один шаг в направлении того, чтобы изменить ситуацию на севере, безопасно вернуть наших жителей по домам", - приводит The Times of Israel его слова.

В мире"Хезболла" опровергла заявления Израиля об успешности его превентивных ударов по движениюЧитать подробнее

В то же время он уточнил, что события воскресенья "это не конец истории".

Также Нетаньяху повторил, что ЦАХАЛ удалось уничтожить тысячи ракет малой дальности, нацеленные на север Израиля, и перехватить все БПЛА, запущенные "Хезболлой" по стратегическим целям в центре страны.

"Хезболла" ранее распространило заявление, согласно которому утверждения израильской стороны об успешных, предпринятых заранее контрмерах против атаки "Хезболлы" на Израиль не соответствуют действительности. В движении заявили о запуске 320 снарядов и десятков беспилотников по Израилю.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. Израильские власти предупреждали, что более не потерпят присутствие сил "Хезболлы" вдоль границы, и, если их не удастся отодвинуть дипломатическим путем, то могут прибегнуть к силовым методам.

Израиль Биньямин Нетаньяху Ливан Хезболла
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