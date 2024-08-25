Нетаньяху дал разъяснения по превентивным ударам ЦАХАЛ по "Хезболле"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Упреждающий удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по силам движения "Хезболла" в Ливане стал еще одним шагом по возвращению стабильности на север Израиля, заявил в воскресенье на заседании кабинета министров израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня мы расстроили их планы атаки. Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в Бейруте и верховный руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи в Тегеране должны знать, что это еще один шаг в направлении того, чтобы изменить ситуацию на севере, безопасно вернуть наших жителей по домам", - приводит The Times of Israel его слова.

В то же время он уточнил, что события воскресенья "это не конец истории".

Также Нетаньяху повторил, что ЦАХАЛ удалось уничтожить тысячи ракет малой дальности, нацеленные на север Израиля, и перехватить все БПЛА, запущенные "Хезболлой" по стратегическим целям в центре страны.

"Хезболла" ранее распространило заявление, согласно которому утверждения израильской стороны об успешных, предпринятых заранее контрмерах против атаки "Хезболлы" на Израиль не соответствуют действительности. В движении заявили о запуске 320 снарядов и десятков беспилотников по Израилю.