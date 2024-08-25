Глава Минцифры Казахстана поддержал Дурова

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев опубликовал пост в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого задержали во Франции.

"Хочу выразить поддержку Павлу Дурову и команде Telegram в связи с недавними событиями", - заявил он в соцсетях.

Мадиев от лица возглавляемого им министерства заявил, что у ведомства "сложился положительный опыт взаимодействия с командой Telegram".

"Мы не раз успешно и оперативно решали вопросы, связанные с утечкой персональных данных, борьбой с наркотрафиком и пресечением других незаконных действий в мессенджере. Команда Telegram всегда демонстрировала готовность к сотрудничеству ради обеспечения безопасности граждан, при этом оставаясь верной своим принципам защиты конфиденциальности и свободы слова", - говорится в его записи в соцсетях.

Мадиев отметил, что Telegram в Казахстане используют более 12 млн человек (общее население Казахстана превышает 20 млн человек).

"Мы понимаем важность сохранения баланса между безопасностью и свободой в цифровом пространстве и готовы продолжать конструктивное сотрудничество с Telegram (...) Надеемся на скорейшее разрешение этой ситуации", - сказал он, опубликовав также свою совместную с Дуровым фотографию.

Дуров посещал Казахстан в конце июня этого года. Тогда комитет международного финансового центра "Астана" (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (AFSA) одобрил Toncoin (криптовалюты блокчейна Telegram Open Network (TON) для торговли на лицензированных AFSA платформах. Также Дуров выделил $365 млн для обучения 12 сельских школьников в школе для одаренных детей IQanat.

Сотрудники французской жандармерии задержали Дурова вечером 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже.

По данным телеканала TF1 задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram. Французские следователи полагают, что отсутствие модерации и недостаточное сотрудничество администрации мессенджера с властями страны осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями.